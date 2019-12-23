Три человека погибли из-за столкновения двух автомобилей на Алтае

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в республике Алтай, в результате чего три человека погибли, еще двое пострадали, сообщает пресс-центр главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск-Артыбаш". Водитель ВАЗ-21102 на крутом повороте со спуском выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

Пассажир ВАЗа скончался на месте аварии, еще один пассажир и водитель умерли в больнице. Также госпитализация потребовалась водителю Toyota и ее шестилетнему сыну.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.