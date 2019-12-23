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В Приморье вынесли приговор двум сержантам, избившим до смерти рядового

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Приморье приговорил к длительным срокам заключения двух бывших младших командиров.

На сайте Главного военного следственного управления сообщается в понедельник, что коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. На этом основании Уссурийский гарнизонный военный суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 лет, говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданский иск сестры погибшего, взыскав с осужденных 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Отмечается, что бывшие военнослужащие признаны виновными в превышении должностных полномочий, с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

21 марта 2018 года сержанты получили приказ доставить в полевой лагерь, где находилось подразделение, рядового-контрактника, не явившегося в этот день в воинскую часть. Обнаружив военнослужащего пьяным в квартире, младшие командиры довели до него решение командира. Когда рядовой отказался его выполнить, они решили добиться исполнения приказа силой и избили контрактника. В этот же день потерпевший скончался от полученных травм.

Приморский край

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