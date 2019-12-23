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Самолет "Победы" выкатился за пределы ВПП после посадки в Кирове

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский авиалайнер компании "Победа" выкатился за пределы полосы после прибытия из Москвы в Киров, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, после посадки в Кирове при выполнении маневра самолет Boeing 737 выкатился передней стойкой шасси за пределы ВПП. На борту 112 пассажиров и шесть членов экипажа.

Собеседник агентства добавил, что пассажиры самостоятельно покинули самолет и никто не пострадал.

В свою очередь представитель кировского аэропорта "Победилово" уточнил агентству, что, по предварительной информации, "самолет после успешной посадки остановился при развороте на уширении ВПП, чтобы избежать выкатывания".

"112 пассажиров спустились по обычному трапу, на перонном автобусе их отвезли в аэровокзал", - сказал он.

Представитель аэропорта отметил, что рейс выполняла авиакомпания "Победа" из Москвы в Киров.

"Воздушное судно сейчас буксирует к месту стоянки аэродромный тягач, это штатная ситуация", - добавил представитель аэропорта.

Киров Победа

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