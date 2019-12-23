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Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки (СВР) планирует рассекретить данные о работе советской разведки во время и после Второй мировой войны, сообщил глава службы Сергей Нарышкин журналистам в понедельник в Российском военно-историческом обществе.

"Мы сейчас ведем большую работу - я имею ввиду Службу внешней разведки - рассекречиваем и предадим гласности довольно большой объем материалов, который касается деятельности нашей службы не только в военный, но и в послевоенный период", - сказал он.

Ранее в РВИО состоялся "круглый стол", посвященный столетию отечественной внешней разведки. Нарышкин, который является также председателем РВИО, упомянул, что рассекретить отдельные материалы планируется в честь юбилея.

Со своей стороны, участвовавшая в мероприятии министр просвещения РФ Ольга Васильева подчеркнула важность фигур российских разведчиков в воспитании патриотической молодежи в России.

СВР Сергей Нарышкин

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