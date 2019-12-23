Более трети россиян признались, что обходят блокировки в интернете

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Более трети россиян обходят блокировки сайтов в интернете, еще почти половина никогда этого не делала, говорится в результатах проведенного компанией Mediascope по заказу Минкомсвязи России первого общероссийского исследования о структуре медиапотребления жителей страны.

По данным исследования, 34% опрошенных сообщили, что при необходимости обходят блокировки в интернете, при этом 8% россиян делают это регулярно, 12% - время от времени и 15% редко. Еще 44% респондентов сообщили, что никогда не обходили блокировки, причем среди москвичей этот показатель 50%, а вот в Татарстане и Башкирии - 39%.

Согласно полученным данным, в интернет россияне в основном выходят через смартфон, для этого его используют 63% опрошенных. Самый высокий показатель использования гаджета для выхода в Сеть на Северном Кавказе - 71%, в Москве, Санкт-Петербурге и Якутии чуть ниже - 69%. Среди респондентов от 16 до 34 лет со смартфонов в интернет выходят порядка 90%, а в возрасте от 35 до 44 лет - 79%.

Интернетом на планшете пользуются только 14% всех опрошенных, в Москве - 21%. Smart TV для подключения к интернету используют 12% респондентов, в Москве их 16%, активнее всего - 19% - им пользуются в группе 25-34 лет.

Самыми популярным приложением на смартфоне является WhatsApp, чаще остальных его используют 69% интернет-аудитории, в Москве - 81%, в Якутии - 85%, на Дальнем Востоке и в удаленных, а также труднодоступных районах - 84%. Активнее всего его используют в возрастной категории от 35 до 44 лет (72%), меньше всего - в самой молодой группе опрошенных - от 16 до 24 лет (59%).

Видеосервисом YouTube компании Google пользуются 53% опрошенных, больше всего - на Кавказе (65%). Тройку лидеров замыкает соцсеть "ВКонтакте" - ею пользуются 51% всей аудитории, наиболее популярен ресурс в Санкт-Петербурге (63%) и на Русском Севере (69%). Наиболее часто его использует как раз молодежь от 16 до 24 лет (83%).

На четвертом месте находится приложение "Сбербанк Онлайн", которым пользуются 51%. Сервис Instagram используют 39% опрошенных по всей стране. "Яндекс.Навигатор" есть у 35% респондентов, в Москве и Санкт-Петербурге им пользуются чаще - 51% и 45% соответственно. Viber есть у 34%. "Одноклассниками" пользуются 31% аудитории.

Среди наиболее часто используемых приложений также оказались "Госуслуги" (27%). Мессенджером Telegram пользуются 14% опрошенных. Facebook пользуются 12%, Skype - 11% респондентов. Отмечается, что это данные не о распространении приложений, а о наиболее часто используемых приложениях.

На вопрос "Что Вы делали в интернете в последние 30 дней?" 50% ответили, что общались в соцсетях или мессенджерах, 49% - смотрели видео, 44% искали информацию о товарах и услугах, 37% слушали музыку, 33% использовали интерактивные карты и навигаторы, 26% совершали покупки, 24% играли или скачивали игры, говорится в результатах исследования.

В рамках исследования были опрошены более 13 тыс. человек в возрасте от 16 лет во всех регионах страны по репрезентативной для каждого региона выборке.