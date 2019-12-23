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Суд вынес приговор обвиняемым в теракте в Пятигорске в 2010 году

Суд вынес приговор обвиняемым в теракте в Пятигорске в 2010 году
Место взрыва на проспекте Кирова, Пятигорск
Фото: Виктор Жуков/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор двум жителям Ставропольского края Ринату Сулейманову и Русманбету Менглибаеву, обвиняемым в участии в деятельности банды, причастной к подрыву автомобиля в Пятигорске в августе 2010 года, когда пострадали 46 человек.

"Суд постановил признать Сулейманова и Менглибаева виновными и назначить им наказание на срок 15 и 17 лет колонии строгого режима соответственно", - сказал судья.

По данным следствия, Сулейманов и Менглибаев - члены банды под руководством Рафаэля Исмаилова, причастной к подрыву автомобиля в Пятигорске, где 17 августа 2010 года пострадали 46 человек, а также к попытке подрыва автомобиля аналогичным способом в Ставрополе.

Дело против Сулейманова и Менглибаева, в зависимости от роли и степени участия каждого, возбуждено по части 2 статьи 209, пунктам "а, в" части 2 статьи 205, части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205, части 3 статьи 223 УК РФ (участие в банде, террористический акт, покушение на совершение террористического акта, незаконное изготовление взрывного устройства).

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд (теперь - Южный окружной военный суд) приговорил Рустама Исмаилова, брата организатора банды, к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в бандитизме, теракте и покушении на теракт, незаконном обороте оружия (статьи 209, 205, 223, ст. 30 ст.205 УК РФ).

Также за совершение этих преступлений в 2012 и 2013 годах четыре участника банды приговорены к лишению свободы на срок от 16 до 24 лет.

Уголовное преследование двух человек, в том числе Рафаэля Исмаилова, прекращено в связи с их смертью.

Пятигорск Ставропольский край

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