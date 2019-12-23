Путин пообещал "разбор полетов" из-за ситуации с акушерскими пунктами в регионах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал "разбор полетов" в связи с задержками строительства и ввода в эксплуатацию фельдшерских акушерских пунктов (ФАПов) в регионах.

Речь о строительстве и реконструкции ФАПов в рамках национальных проектов зашла в ходе разговора Путина с представителями общественности по сельскохозяйственной проблематике в понедельник. Были приведены данные Общероссийского народного фронта (ОНФ), который проконтролировал ход строительства и реконструкции 438 таких объектов по состоянию на 10 декабря. Выяснилось, что работают и принимают сейчас пациентов 29 ФАПов. Ввод в эксплуатацию более чем половины объектов существенно отстаёт от сроков. Отстающие регионы в данном случае - Приморье, Подмосковье, Липецкая и Владимирская области.

"Вы так интеллигентно говорите, как будто вы не на селе работаете, а в министерстве культуры. А вообще-то, то, о чем вы сейчас сказали - это просто разгильдяйство и хамство. И мне такой анализ нужен. Давайте его, обязательно устроим разбор полетов. Индивидуально, по каждому субъекту", - отреагировал на приведённые данные президент.

Во время разговора отмечалось, что проблемы есть не только со срывом сроков подрядчиками: есть вопросы обеспечения кадрами, лицензирования. В ходе общения были приведены данные, согласно которым в прошлом году было построено 370 ФАПов, из них 64 не работают из-за отсутствия специалистов.

"Деньги туда (на ФАПы - ИФ) выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали - это результат того, что руки растут из другого места, а не из плечей. И значит, просто люди не могут организовать работу. Причин может быть много, но нам и людям, о которых вы сказали, нужен результат, а не ссылка на эти причины. Я обязательно такое поручение правительству дам и ведомствам", - сказал Путин.