В Пермском крае технический поезд врезался в упавший на пути экскаватор

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Столкновение технического поезда и экскаватора произошло на железнодорожных путях в Кишертском районе Пермского края, четыре пассажирских поезда задержаны, сообщается на сайте РЖД в понедельник.

Инцидент произошел в 15:42 по местному времени (13:42 по Москве) на перегоне Кордон - Шамары двухпутного электрифицированного участка Пермь-2 - Шаля.

Как отмечается в сообщении, экскаватор опрокинулся на железнодорожные пути перед приближающимся техническим поездом (электровоз и вагон-путеизмеритель). В результате столкновения электровоз и вагон-путеизмеритель сошли с рельсов, поврежден соседний путь. К месту инцидента направлены восстановительные поезда.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать нарушения правил проведения земляных работ подрядной организацией.

Кроме того, из-за инцидента задерживаются несколько пассажирских поездов, в том числе №92 сообщением Москва - Северобайкальск (остановлен на станции Кишерть), №70 Москва - Чита (остановлен на станции Кунгур), №67 Абакан - Москва (остановлен на станции Шамары), №37 Томск - Москва (остановлен на станции Вогулка).

Как сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР, по данному факту проводится проверка.

По данным регионального управления МЧС, в ликвидации последствий происшествия задействованы семь единиц техники и 24 человека.

О пострадавших не сообщается.