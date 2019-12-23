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Путин пошутил над полпредом, взявшим колбасу с прилавка на выставке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин перед общением в Адыгее с представителями общественности по сельскохозяйственной тематике посетил тепличный комплекс "Зеленый Дом", в котором круглый год выращивают розы.

Президенту показали развернутую тут же на предприятии выставку сельхозпродукции, производимой в Адыгее. На экспозиции были представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас.

Одну из палок колбасы, лежащей на столе, во время осмотра выставки взял в руки шедший за Путиным полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин. Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место.

"Верни колбасу, все прощу", - добавил президент, немного перефразировав известное изречение Остапа Бендера.

Владимир Путин Адыгея

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