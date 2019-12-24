Цех по переработке резины загорелся в Подмосковье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В деревне Чулково Московской области произошел пожар в цехе по переработке резины, сообщило управление МЧС по Московской области во вторник.

"В 02.50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Раменское, деревня Чулково. В 03.10 - локализация пожара на площади 2500 кв. метров", - говорится в сообщении.

В 04.12 открытое горение было ликвидировано, добавили в МЧС по региону.

На месте инцидента задействованы 40 человек и 11 единиц спецтехники.