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В исправительные колонии семи регионов РФ поставили наполненную гелем курятину

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) забраковала партию наполненных гелем кур, поставленную в семь регионов для осужденных в исправительных колониях, сообщили в пресс-бюро ведомства.

Об этом говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс". По данным ведомства, при приемке курятины, поставленной согласно госконтрактам, выявили несоответствие мяса кур 1 сорта требованиям нормативно-технической документации".

Внешне замороженные куриные тушки не имели дефектов, однако после размораживания и тепловой обработки существенно потеряли в весе, так как внутри них находилось некое гелевое вещество, отмечается в пресс-релизе.

В нем также говорится, что "куриное мясо немедленно изъяли из потребления и направили на экспертизу в подведомственные Россельхознадзору организации". В ведомстве не уточнили общий объем бракованных продуктов.

"После получения результатов исследований материалы будут направлены в надзорные и следственные органы для принятия процессуального решения. Ведомство продолжает проверки территориальных органов на предмет качества мяса кур и ведет претензионную работу", - заявили в пресс-бюро.

ФСИН

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