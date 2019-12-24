В Смольном отказались от парада на годовщину освобождения Ленинграда от блокады

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга решили отказаться от проведения парада в 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил на заседании городского правительства во вторник губернатор Александр Беглов.

"Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу - в том числе наша традиционная каша, чай, угощения. Будут ретро-автомобили, техника выставлена на Дворцовой", - сказал Беглов.

27 января 2019 года в параде на Дворцовой площади приняли участие 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа, Национальной гвардии, суворовцы, нахимовцы и парадный расчет Юнармии, военная техника, боевые самолеты и вертолеты.

Между тем, группа депутатов Законодательного собрания Петербурга и общественных деятелей высказывалась против проведения парада 27 января, критикуя проведение торжественных мероприятий в блокадные памятные дни. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поддержал проведение парада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что дискуссия вокруг проведения военного парада в Петербурге в связи с 75-летием снятия блокады - не тема Кремля. "Город с богатыми дискуссионными традициями, поэтому в данном случае это не вопрос, это не тема Кремля", - говорил тогда он.