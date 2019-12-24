BrandMonitor оценил контрафактный оборот "островков" в ТЦ в 25 млрд руб. в год

Его продают в "островках", и большинство продавцов знают, что продают подделки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В торговых центрах есть точки, где доля контрафактных товаров доходит до 60% ассортимента и где общий оборот подделок превышает 25 млрд рублей в год, показало исследование юридической компании BrandMonitor. По ее данным, контрафакт продают в "островках" - на небольших отдельно стоящих прилавках в зонах плотного трафика покупателей.

Всего в России больше 5000 торговых центров. В каждом, в зависимости от метража, может быть от одного до 30 "островков". В них часто продают игрушки, аксессуары для электроники, сумки и рюкзаки, косметику и парфюмерию.

69% опрошенных продавцов с "островков" сказали, что знают о подделках в их ассортименте. Чуть меньше трети (31%) это отрицали, но контрольные закупки показали, что у них есть неоригинальные товары. 55% продавцов сказали, что не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт, 35% считают, что такая торговля легальна. 70% продавцов, которые признались, что продают подделки и копии, говорят, что продают товар высокого качества, еще 10% уверяют, что их товар лучше оригинального.

Опрос населения показал, что 73% россиян что-либо покупали в "островках", чаще это были эпизодические покупки, раз в несколько месяцев, а не регулярные. Перед праздниками оборот в "островках" возрастает. 42% покупателей сказали, что разочаровались в покупках: 21% обнаружил, что у товара нет гарантии производителя, 18% выяснили, что купили подделку, 13% сказали, что им достался некачественный товар. Из них 70% решили товар вернуть, и уже в этой группе треть не смогла избавиться от покупки, поскольку продавец отказался ее принимать.

В рамках исследования BrandMonitor ее эксперты проводили контрольные закупки в островках в 3000 торговых центрах в четырех десятках городов. В островки, где контрольные закупки выявили контрафакт, направлялись "тайные покупатели" для проведения интервью. Всего эксперты опросили 100 продавцов в пяти городах (Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Красноярск), у которых обнаружились подделки.Опрос населения проводился по репрезентативной выборке в 7000 человек среди жителей городов с населением от 100 000 человек, в возрасте от 18 до 55 лет.