Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что многодетным семьям нужно давать квартиры бесплатно.

"Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет. Это ключевая вещь для любой семьи - жилье. Надо расширять строительство социального жилья и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей", - сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник.

Она отметила, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться социально и экономически - "нам не хватает граждан". "Численности населения сегодня недостаточно для такой большой страны, с такими просторами и таким потенциалом экономического развития. Есть объективные причины демографического спада, но нам нужны семьи с тремя и более детьми", - сказала Матвиенко.

Она заметила, что мало говорить, надо создавать условия, чтобы граждане были готовы к этому, чтобы они этого хотели.

"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.

Она вспомнила времена, когда была губернатором Санкт-Петербурга, и в то время многодетная семья, вставшая на очередь, уже через год получала квартиру бесплатно от города. "И когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в Санкт-Петербурге, которая стояла бы на очереди на получение жилья. Это очень важная мера. Если многодетная семья будет знать, что родится третий ребенок и государством будет предоставлена квартира - это серьезная мотивация", - отметила Матвиенко.

Она напомнила, что шаги в этом направлении уже делаются, было принято решение, что при рождении третьего и более детей семьи получают компенсацию части ипотеки в размере 450 тыс. рублей.