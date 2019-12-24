Ольга Васильева усомнилась в "политизации" школьников

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Ольга Васильева не согласна с мнением, что школьники в России становятся более политизированными и это ведет к росту протестных настроений.

"Я убеждена, что уверенность в высоком уровне политизации слишком завышена. Для того чтобы быть политизированным, нужно очень много знать. Понимаете? О чем ты думаешь, против чего ты хочешь выступать, как ты хочешь выступать, какие идеи в данном случае ты поддерживаешь. Я убеждена, что это не так", - сказала Васильева в эфире телеканала РБК во вторник, отвечая на вопрос читателей об участии подростков в митингах и о том, нужно ли учителям "вести политработу".

По словам министра, о "настоящей политизации" можно говорить лишь тогда, когда у школьника сформировано хорошее представление об историческом процессе и о процессах в обществе. У школьников такое представление сформировано плохо, считает Васильева.

"На сегодняшний день уровень знания истории достаточно низкий. Уровень знания литературы еще ниже. Уровень знания географии... Ничто не возникает из ничего, так не бывает", - сказала министр.

Она высказала убеждение, что источник протеста у школьников - это подростковый психологический протест, направленный на родителей и окружение, которые не понимают ребенка.

"Когда этот протест берут взрослые люди и выводят их сюда, это ровно то, что сейчас сложилось. Поэтому о политизации школьников я бы не стала говорить", - добавила глава Минпросвещения.