Одно из крупнейших в Новосибирской области озер усохло в 2,5 раза за 20 лет

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Института вычислительных технологий (ИВТ, Новосибирск) нашли новые подходы к программному прочтению спутниковых снимков водных поверхностей, позволяющие уточнять масштабы паводков и, напротив, сокращения площади водоемов, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Анализ спутниковых данных за 20 лет продемонстрировал усыхание озера Убинское, одного из крупнейших в Новосибирской области, в два с половиной раза", - говорится в сообщении.

Площадь акватории озера Убинское с 1989 по 2017 год сократилась с 425 до 165 кв. км, но с 2013 года его площадь стабилизировалась.

"Эти данные могут быть интересны для географов, экологов, ихтиологов, представителей аграрной науки. Интересные результаты могли бы дать комплексные сравнительные исследования, ведь площадь соседних крупных озер Новосибирской области так сильно не менялась", - отмечает научный сотрудник лаборатории аэрокосмического мониторинга и обработки данных ИВТ Сергей Рылов.

Ключевой проблемой интерпретации космических снимков в контексте мониторинга паводковых ситуаций является то, что на них далеко не всегда различима вода, подчеркивает издание.

"В ряде случаев за нее могут быть приняты тени от облаков, сильно увлажненная почва, часть антропогенных объектов. И наоборот, мутная и темная паводковая масса может определяться как суша", - отмечает Рылов.

В итоге ученые ИВТ разработали иерархический алгоритм кластеризации HECA, позволяющий уточнять данные мультиспектральных изображений, получаемых со спутников.

"Мы пошли по пути кластеризации - то есть разделения множества классифицируемых объектов на непересекающиеся подмножества (кластеры) так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались. В результате на тех же снимках гораздо более четко выделяется открытая вода во всех ее проявлениях ", - говорит ученый.

Пользователем программного продукта является Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" в структуре Росгидромета.

Озеро Убинское расположено в Барабинской низменности на территории Убинского и Каргатского районов Новосибирской области.