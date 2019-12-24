Потребность российской армии в солдатах-срочниках снизилась

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Увеличение в российской армии числа технически сложных вооружений снижает потребность в военнослужащих срочной службы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для ее эксплуатации и боевого применения. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу", - сказал Шойгу во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Он сообщил, что в ходе проведенной в 2019 году аттестации всех контрактников были обнаружены и уволены профессионально непригодные военнослужащие.

При этом Минобороны повышает требования к отбору и уровню подготовки военнослужащих по контракту, сейчас более 70% из них имеют профессиональное образование. Кроме того, их стимулируют материально и улучшают условия службы, добавил Шойгу.

Глава Минобороны также сообщил, что вооруженные силы РФ укомплектованы офицерским составом на 95%, соответственно, некомплект офицерского состава составляет 5%. При этом средний возраст офицеров - 35 лет.

Шойгу напомнил, что боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, командиры дивизий, бригад и полков, а также 90% лётного состава, 56% специалистов ПВО, 61% - ВМФ, 98% солдат и офицеров военной полиции, а также 78% военнослужащих инженерных войск.