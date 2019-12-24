Россия построила в сирийском порту Тартус судоремонтный комплекс

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия построила в пункте базирования ВМФ в Тартусе судоремонтный комплекс, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он сообщил на итоговой коллегии ведомства во вторник, что в 2019 году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищенные укрытия для оперативно-тактической авиации.

"Сегодня в местах дислокации российской группировки войск в Сирии развёрнута современная военная и социальная инфраструктура",- сказал Шойгу.

Он отметил, что сирийские власти при активном участии российских военнослужащих реализуют программу по восстановлению мирной жизни и возвращению беженцев. "Всего с 2015 года в места прежнего проживания вернулось около двух миллионов беженцев и внутренне перемещённых лиц",- заявил министр обороны.

Говоря об итогах работы российских военных в Сирии, Шойгу рассказал, что в 2019 году были отражены более 50 атак беспилотников на объекты РФ. Он сообщил, что всего в Сирии войска апробировали 359 образцов современного вооружения.

Министр подчеркнул, что сирийские системы ПВО эффективнее систем "Пэтриот", которые использует Саудовская Аравия. "Сирийские ПВО с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой США, Израиля и террористов. При этом они уничтожили 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников. В отличие от комплексов "Пэтриот" в Саудовской Аравии сирийские ПВО сбивают не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов в каждом массированном ударе",- сказал Шойгу на итоговой коллегии ведомства во вторник.

Он сообщил, что наряду с современными российскими "Панцирями" и "Буками" основу противовоздушной обороны Сирии составляют устаревшие советские С-75, С-125 и С-200, восстановленные и модернизированные при участии российских специалистов.