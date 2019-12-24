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Ракета "Протон-М" с гидрометеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №3 стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.

"Протон" с космическим аппаратом оторвался от стартового стола космодрома в 15:03 по московскому времени, как и было запланировано. Трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Примерно через десять минут после старта спутник с разгонным блоком ДМ-03 должны отделиться от третьей ступени "Протона", после чего начнется шестичасовое выведение аппарата на геостационарную орбиту на высоту 35 тысяч 405 километров.

Протон-М

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