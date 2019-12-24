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В Петербурге арестован обвиняемый в покушении на убийство охранников газопровода

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга санкционировал арест фигуранта дела о покушении на убийство троих охранников ООО "Транснефтьохрана".

Как сообщает объединенная пресс-служба северной столицы, Анатолий Богданов заключен под стражу до 19 февраля следующего года. Фигурант свою вину признал.

По версии следствия, обвиняемый произвел не менее пяти выстрелов из охотничьего ружья с нарезным стволом в троих охранников газопровода "Белоусово-Ленинград". В результате один из мужчин получил проникающее сквозное огнестрельное ранение груди справа и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным полиции, Богданов также является охранником, но работает на другом предприятии.

Петербург

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