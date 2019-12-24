Глава Верхнего Уфалея отозвала иск к раскритиковавшему ее депутату

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинской области глава Верхнего Уфалея Вера Ускова отозвала из городского суда иск на 100 000 рублей о защите чести и достоинства. Как сообщила пресс-служба суда, ее отказ от иска.

Ускова собиралась судиться с депутатом городского собрания Евгением Савельевым, который в соцсети назвал ее беспомощным управленцем и связал с ее работой "провалы в коммунальной сфере". 24 декабря по ее заявлению должны были пройти предварительные слушания.

В иске она указала, что усматривает в его публикации информацию, которая порочит ее репутацию. Она просила обязать депутата опубликовать опровержение и заплатить ей 100 000 рублей компенсации.

Савельев говорил, что в посте, который вызвал претензии Усковой, он объяснял, почему проголосовал против повышения зарплаты главе города и другим муниципальным служащим. По его мнению, у депутатов нет морального права повышать Усковой работу хотя бы на рубль.

21 сентября в Верхнем Уфалее из-за поломки насоса без воды оказались 53 многоквартирных дома, в которых живет около 5000 человек, два детских сада и две школы. В областной администрации отмечали, что власти города скрывали сложившуюся аварию.