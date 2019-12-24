Суд отказался отправлять под домашний арест начальника полиции Армянска

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя во вторник избрал главе отделения полиции Армянска, обвиняемого в производстве и сбыте суррогатного алкоголя, меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца - до 22 февраля 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства отметил, что суд отказал в удовлетворении постановления старшего следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22 часов вечера до 8 утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфную корреспонденцию и использовать средства связи, включая интернет, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее во вторник со ссылкой на представителя главного следственного управления СКР по Крыму Ольгу Постнову, начальник отделения МВД России по Армянску стал фигурантом уголовного дела о производстве и сбыте суррогатного алкоголя в крупном размере.

"Ему предъявлено обвинение в производстве и хранении в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере (часть 1 статьи 238, часть 1 статьи 171.3 УК РФ)", - уточнила она.

Как установили следователи, начальник отделения изготовил дома и сбыл 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции. По заключению эксперта, товар содержит опасные токсичные примеси.

Преступление обнаружили сотрудники службы собственной безопасности МВД по Крыму и регионального управления ФСБ. Полицейский был задержан при силовой поддержке спецподразделений.

Полиция Крыма назначила служебную проверку по этому факту. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации сайта МВД по Крыму, отделение в Армянске возглавляет подполковник Игорь Домрачев.

Армянск - город на севере Крыма с населением около 20 тысяч человек.