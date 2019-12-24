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Гидрометеоспутник "Электро-Л" после запуска с Байконура вышел на геостационарную орбиту

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Разгонный блок ДМ-03 вывел гидрометеорологический спутник "Электро-Л" на геостационарную орбиту после старта во вторник с космодрома Байконур.

Ракета "Протон-М" стартовала в 15:03 по московскому времени с Байконура, примерно через 10 минут космический аппарат "Электро-Л" №3 отделился от третьей ступени "Протона", затем включился маршевый двигатель разгонного блока ДМ-03, который за 6 часов 37 минут "поднял" спутник на геостационарную орбиту на высоту 35 тысяч 405 километров.

В настоящее время на орбите работает спутник "Электро-Л" №2, запущенный в декабре 2015 года. Аппарат под номером 1 был отправлен в космос в 2011 году, но в ноябре 2016 года он утратил ориентацию, а связь с ним потеряна.

Спутники "Электро-Л" предназначены для обеспечения Росгидромета оперативной информацией для анализа и прогноза погоды, изучения состояния акваторий морей и океанов, мониторинга условий для полётов авиации, а также изучения состояния ионосферы и магнитного поля Земли. Кроме того, они помогают осуществлять мониторинг климата и глобальных изменений, аппараты могут вести наблюдение за чрезвычайными ситуациями и проводить экологический контроль окружающей среды.

Срок службы спутника - 10 лет. К 2022 году должны быть изготовлены еще два аналогичных аппарата под номерами 4 и 5.

Байконур

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