Под Сочи загорелся лес

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные, пожарные и спасательные службы в о вторник вечером приступили к ликвидации пожара на лесополосе между поселками Буу и Хобза в Лазаревском районе Сочи, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник во вторник.

"В ликвидации пожара в лесу принимают участие все оперативные службы курорта. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет. Там река", - подчеркнул источник.

Собеседник отметил, что "огонь идёт полосой 700 метров".

По его словам, ночью работы приостановлены до 7 утра среды.

Агентство пока не располагает официальной информацией от оперативных служб Сочи.