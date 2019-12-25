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Два человека погибли при пожаре в общежитиях в Иркутской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Два человека погибли при пожаре в двух общежитиях лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области, сообщил агентству "Интерфакс" мэр Заларинского района Владимир Самойлович.

"Найдены останки одного человека. Второго еще ищут, он числится пропавшим. Известно, что до происшествия он находился в общежитии. Надеемся, ему удалось спастись", - сказал Самойлович.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону позже сообщили, что обнаружено тело второго человека.

Ранее сообщалось, что в результате пожара один человек погиб и шестеро пострадали из 13 эвакуировавшихся. Местонахождение еще одного человека устанавливается.

Всего в общежитиях проживали 15 человек.

Информация о пожаре в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия в поселке Залари поступила в 03:41 местного времени (22:41 мск). На место были направлены четыре автоцистерны и 15 человек. Общая площадь пожара составила 350 кв. м.

В 04:47 местного времени (23:47 мск) пожар был локализован.

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