Обнаруженные у озера Хасан советские танки отправят в музей во Владивостоке

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Участники отряда "Авиапоиск" вывезли для реставрации фрагменты советских танков, обнаруженных на месте боев у озера Хасан в Приморье, сообщил агентству "Интерфакс" командир отряда Ярослав Ливанский.

"На месте поисковых работ собрали около тонны фрагментов советских танков Т-26, это гусеницы, фрагменты бронекорпуса, другие части. Все отправятся на реставрацию, а затем разместятся в экспозиции музея исторической техники во Владивостоке, посвященной Хасанскому сражению", - сказал Ливанский.

Также поисковикам удалось установить имена считавшихся пропавшими без вести 20 красноармейцев, погибших в боях у озера Хасан.

"За зиму мы проработаем документы, подготовим информационный стенд с фамилиями павших, фотографиям танков, описанием боев. Весной планируем установить стенд на месте сражения", - сказал Ливанский.

Также в ходе поисков участники отряда обнаружили полосу наступления 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. Здесь удалось найти и поднять из болота, по которому по пояс в воде шли советские бойцы, коробку с лентой к пулемету "Максим" 1916 года выпуска. Это место "накрывала" японская артиллерия, и полк понес серьезные потери. Отряд планирует продолжить здесь работу в 2020 году.

Как сообщалось, поисковики впервые обнаружили фрагменты четырех танков на месте боев, произошедших в 1938 году у озера Хасан в Приморье, были найдены фрагменты подбитых танков Т-26, плавающего танка разведки Т-37.

Хасанские бои - пограничное столкновение летом 1938 года между Японской императорской армией и Красной Армией из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная. 29 июля японские войска атаковали позиции советских пограничников. Бои длились несколько дней. 11 августа 1938 года между советскими и японскими войсками было заключено перемирие. Границы СССР остались в неприкосновенности.