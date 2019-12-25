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Активист "спящей ячейки" террористов из Красноярска получил семь лет колонии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд приговорил одного из членов террористической ячейки "Красноярский джамаат" к семи годам колонии общего режима, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю в среду.

"18 ноября 2019 года осужден Сафаров Рамил Набиевич, 1992 года рождения. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сафаров являлся активным членом организованной в Красноярске "спящей ячейки" международной террористической организации, ее участники называли себя "Краснояский джамаат".

Ранее сообщалось, что в октябре был осужден лидер и еще несколько членов группы "Красноярский джамаат", которых суд приговорил к различным срокам от 5,5 до 17 лет лишения свободы. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1, 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем) ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Участники группы отправляли деньги пособникам международных террористических организаций за пределами России, вербовали студентов вузов для их дальнейшей переправки за рубеж. Вербовка проходила в соборной мечети Красноярска, молельных комнатах, халяльных кафе города. Осенью 2017 года сотрудники регионального управления ФСБ пресекли несколько попыток выезда красноярцев за границу, на территории, подконтрольные террористам.

Красноярский край

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