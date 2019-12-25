Пятерых из шести пострадавших при пожаре в Иркутской области госпитализировали

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек госпитализировали из шести пострадавших при пожаре в общежитиях лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Из пятерых госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии, у него ожоги I и II степени. Состояние остальных оценивается врачами как средней и легкой тяжести. Шестой пострадавший направлен на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в результате пожара погибли два человека и шестеро пострадали из 13 эвакуировавшихся.

По факту гибели двух человек следователи начали доследственную проверку.

По предварительным данным, погибшие - граждане Узбекистана.

Информация о пожаре в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия в поселке Залари поступила в 03:41 местного времени (22:41 по Москве). На место были направлены четыре автоцистерны и 15 человек. Общая площадь пожара составила 350 кв. м.

В 04:47 местного времени (23:47) пожар был локализован.

В настоящее время пожар потушен, ведется разбор завалов.

Всего в общежитиях проживали 15 человек.