Около половины россиян проголосовали бы за единороссов на выборах в Госдуму

Около четверти - не пришли бы голосовать

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россияне отдали бы предпочтение "Единой России" в случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье, а КПРФ незначительно опередила бы ЛДПР, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно данным опроса, за партию власти отдали бы голоса 47% респондентов, определившихся с партийными предпочтениями и готовых прийти на избирательные участки, за КПРФ проголосовали бы 14% участников опроса, за ЛДПР - 13%.

"Эсеры" с 5% разделили бы четвертое место с "Коммунистами России".

По данным "Левада-центра", в случае выборов в ближайшее воскресенье 24% россиян не пришли бы голосовать.

Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.