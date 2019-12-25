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Движение поездов в новосибирской подземке нарушилось из-за упавшей на рельсы женщины

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов новосибирского метрополитена нарушилось из-за падения женщины на станции "Речной вокзал" в среду, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

"По информации МУП "Новосибирский метрополитен", в 10:57 (06:57 по Москве - ИФ) поезд выехал из туннеля на станцию "Речной вокзал" по второму пути, перед ним на рельсы упала женщина", - говорится в сообщении.

Движение поездов было остановлено, сбой графика составил 15 минут. На данный момент движение восстановлено.

"Женщина госпитализирована", - уточняется в сообщении.

Новосибирская область

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