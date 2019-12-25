Движение поездов в новосибирской подземке нарушилось из-за упавшей на рельсы женщины
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов новосибирского метрополитена нарушилось из-за падения женщины на станции "Речной вокзал" в среду, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
"По информации МУП "Новосибирский метрополитен", в 10:57 (06:57 по Москве - ИФ) поезд выехал из туннеля на станцию "Речной вокзал" по второму пути, перед ним на рельсы упала женщина", - говорится в сообщении.
Движение поездов было остановлено, сбой графика составил 15 минут. На данный момент движение восстановлено.
"Женщина госпитализирована", - уточняется в сообщении.