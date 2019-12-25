Поиск

Часть федеральной трассы перекрыли из-за серии ДТП в Кузбассе во время снегопада

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Два ДТП с участием девяти автомобилей в Топкинском районе Кузбасса стали причиной перекрытия участка федеральной трассы "Сибирь", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Первое ДТП произошло около 10 утра (6 утра по московскому времени) во время снегопада - столкнулся легковой автомобиль Mercedes и грузовик Scania. Водитель легкой машины погиб.

Спустя час на том же участке дороги столкнулись три грузовых и четыре легковых автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях. В аварии пострадал водитель микроавтобуса Mazda Bongo. Движение на этом участке дороги было полностью перекрыто, водителям рекомендуют ехать по автодороге "Новосибирск - Юрга".

На месте обоих ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и призывают автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок.

По данным кемеровского гидрометцентра, днем 25 и ночью 26 декабря по Кемеровской области прогнозировалось усиление ветра до 23 м/с, сильные снегопады и метели.

Кузбасс

Новости

Около половины россиян проголосовали бы за единороссов на выборах в Госдуму

Около половины россиян проголосовали бы за единороссов на выборах в Госдуму

Пятерых из шести пострадавших при пожаре в Иркутской области госпитализировали

Два человека погибли при пожаре в общежитиях в Иркутской области

Мантуров назвал уход Apple с рынка из-за закона о предустановке ПО маловероятным

Мантуров назвал уход Apple с рынка из-за закона о предустановке ПО маловероятным

Эксперимент по лекарственному страхованию запустят в 2020 году

Первый поезд проехал по Крымскому мосту с "материка"

Первый поезд проехал по Крымскому мосту с "материка"

Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю "снюсом" в РФ

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро

Что произошло за день: вторник, 24 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');