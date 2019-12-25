Часть федеральной трассы перекрыли из-за серии ДТП в Кузбассе во время снегопада

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Два ДТП с участием девяти автомобилей в Топкинском районе Кузбасса стали причиной перекрытия участка федеральной трассы "Сибирь", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Первое ДТП произошло около 10 утра (6 утра по московскому времени) во время снегопада - столкнулся легковой автомобиль Mercedes и грузовик Scania. Водитель легкой машины погиб.

Спустя час на том же участке дороги столкнулись три грузовых и четыре легковых автомобиля. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях. В аварии пострадал водитель микроавтобуса Mazda Bongo. Движение на этом участке дороги было полностью перекрыто, водителям рекомендуют ехать по автодороге "Новосибирск - Юрга".

На месте обоих ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и призывают автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок.

По данным кемеровского гидрометцентра, днем 25 и ночью 26 декабря по Кемеровской области прогнозировалось усиление ветра до 23 м/с, сильные снегопады и метели.