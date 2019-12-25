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В Заполярье ограничили свободу хирурга по делу о гибели ребенка от инъекции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Полярный районный суд Мурманской области вынес обвинительный приговор хирургу медсанчасти №120 ФМБА России по делу о гибели несовершеннолетнего пациента.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области, суд признал врача виновной по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Суд установил, что в апреле 2018 года хирург проводила экстренную операцию ребенку 2002 года рождения в связи со спонтанным правосторонним пневмотораксом.

"Оказывая медицинские услуги, врач при проведении дренирования плевральной полости мальчика, допустила нарушение должностной инструкции, и ввела последнему дозу препарата "Лидокаин", превышающую максимально допустимую", - отмечают в прокуратуре.

В результате у ребенка развилась сердечно-сосудистая недостаточность и наступила клиническая смерть. После ребенка срочно доставили в реанимацию медсанчасти, а затем, уже в состоянии комы, в реанимацию областной детской клинической больницы, где 3 мая он скончался.

В региональном СКР добавляют, что комплексные судебные медицинские экспертизы установили причинно-следственную связь между действиями врача и смертью ребенка.

Решением суда врачу назначено наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года и лишения права заниматься медицинской деятельностью на аналогичный срок. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Мурманская область

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