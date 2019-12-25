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ФАС завела дело на сервис онлайн-продажи билетов по жалобе РЖД

Железнодорожная компания обвинила сервис с использовании ее товарного знака

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ФАС сообщила, что возбудила дело о недобросовестной конкуренции в отношении сервиса поиска и покупки железнодорожных билетов rzd-online.ru. На него пожаловалось ОАО "РЖД", пишет "Коммерсантъ".

В РЖД считают, что сервис незаконно использует товарный знак монополии, а в выдаче поисковых систем часто оказывается выше сайта самих РЖД, сбивая пользователей с толку. Компания решила пожаловаться в ФАС из-за многочисленных жалоб запутавшихся граждан, которые обнаруживают, что переплатили.

Сайт зарабатывает на комиссии от реализации железнодорожных билетов, причем информацию о ней не указывает, говорится в определении ФАС.

РЖД пожаловались в ФАС на ООО "Железнодорожные кассы", но антимонопольное ведомство выяснило, что владельцем сайта rzd-online.ru является ООО "Инвест Групп", сказали газете в пресс-службе ФАС. По данным Kartoteka.ru, у компаний один гендиректор — Роман Калашников.

Вечером 24 декабря сайт rzd-online.ru перенаправлял пользователей на ресурс kassa.su. Представитель kassa.su сказал "Коммерсанту", что сервис по согласованию с РЖД заменил доменное имя rzd-online.ru на другое. Корреспондент издания подсчитал, что билеты через этот сервис продаются дороже, чем на сайте РЖД, в среднем на 100-600 рублей. "Сервисный сбор при оформлении билета выделен в стоимости отдельной строкой, как и услуга страхования пассажиров",— заявил представитель kassa.su.

В пресс-службе РЖД сказали, что изучают еще больше двух десятка подобных сервисов на предмет подачи заявлений в ФАС.

РЖД ФАС

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