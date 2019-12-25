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В Северодвинске спустили на воду первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Первую серийную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск" спустили на воду в Северодвинске, сообщили в среду "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Атомный подводный ракетный крейсер "Новосибирск" проекта "Ясень-М" спущен на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске. Подводная лодка торжественно выведена из эллинга предприятия", - сказали в департаменте.

"Экипаж АПЛ "Новосибирск" прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение", - сказал главком ВМФ Николай Евменов, слова которого приводят в департаменте.

"Новосибирск" - первая серийная подлодка проекта "Ясень-М". Как сообщал первый замгендиректора "Севмаша" Сергей Воронько, подлодку планируется передать ВМФ в 2020 году.

Головная подлодка данного проекта "Казань" была спущена на воду в 2017 году. В данный момент она проходит испытания. Из-за выявленных проблем срок их завершения неоднократно переносился. На данный момент ее планируется передать флоту также в 2020 году.

Многоцелевые атомные подлодки "Ясень-М" планируется вооружать крылатыми ракетами "Оникс" и/или "Калибр".

Минобороны РФ ВМФ РФ Северодвинск Ясень-М

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