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Кабмин предложил повысить минимальный срок новых контрактов для офицеров

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.

Предлагается заключать контракты на прохождение воинской службы по контракту для офицеров, прапорщиков и мичманов от трех до 10 лет или на неопределенный срок, то есть до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что данную инициатива предлагается в связи с тем, что из года в год растет количество заключения офицерским составом новых годичных контрактов, и "дальнейшее ежегодное увеличение количества таких офицеров, в перспективе может привести к негативным последствиям при организации и проведении в воинских частях мероприятий по плановой замене военнослужащих".

Госдума правительство

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