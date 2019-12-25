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Отказавшиеся искать похищенного подростка полицейские стали фигурантами уголовного дела

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Новгородской области в отношении двух сотрудников полиции возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в региональном управлении СКР. Им поступила жалоба о похищении подростка ради выкупа, они не начали проверку, а вскоре похищенный был убит.

Фигурантами дела стали оперативный дежурный и оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения угрозыска городского управления МВД по Великому Новгороду.

Предварительно установлено, что 30 декабря 2018 года жительница Новгорода заявила в полицию, что ее несовершеннолетнего сына 2002 года рождения, удерживают в неизвестном ей месте и требуют у нее выкуп. Она сказала, что у нее были аудиозаписи телефонных переговоров с вымогателем и участием ее сына.

Однако они не начали необходимые оперативно-розыскные мероприятия по заявлению, а женщину убедили, что для жалобы в полицию нет оснований. Она ушла, отметили в СК. На следующий день тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир в городе.

Установлено, что два местных жителя его похитили и потребовали выкуп, а затем убили его, забив по голове битой и гантелей.

Новгород СКР

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