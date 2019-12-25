В Петербурге ищут подозреваемого в стрельбе по "зайцу" на остановке

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские ищут мужчину, который поругался в автобусе с пассажиром, не оплатившим проезд, а затем, на остановке выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба МВД Петербурга и Ленинградской области.

Конфликт со стрельбой произошел в воскресенье вечером в Калининском районе.

Стрелявший скрылся. Безбилетника доставили в больницу в тяжелом состоянии. В полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.