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Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.

В полпредстве со ссылкой на семью генерала добавили, что о месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Гареев участвовал в Великой Отечественной войне, в том числе в битве за Москву в 1941 году. После войны командовал мотострелковой и танковой дивизиями в Белорусском военном округе, занимал должность начальника штаба 28-й общевойсковой армии. В 1970-1971 - начальник штаба главного военного советника в Египте, в 1971-1974 - начальник штаба Уральского военного округа, с 1974 - занимал различные должности в Генштабе ВС СССР, в том числе заместителя начальника Генштаба. С 1989 года - главный военный советник в Афганистане.

Последние 20 лет Гареев возглавлял Академию военных наук. Он автор около двух десятков книг и нескольких сотен научных работ и статей по военной тематике.

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