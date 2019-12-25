ФСИН пообещала создать для российских заключенных новогоднюю атмосферу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российских осужденных на Новый год ждет праздничное меню, конкурсы и спортивные состязания, а кому-то из них посчастливится отметить праздник в семье, сообщила официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Кристина Паньшина.

"В преддверии Нового года, а также в выходные и праздничные дни в учреждениях Уголовно-исполнительной системы (УИС) будет проходить большое количество культурно-массовых мероприятий - конкурсы новогодних плакатов, видеороликов, игрушек, состязания по оформлению отрядов, изготовлению елок из подручных материалов", - сказала Паньшина в среду "Интерфаксу".

Также, по ее словам, в колониях проводятся концерты, спектакли, КВНы, интеллектуальные конкурсы, брейн-ринги, кулинарные поединки, конкурсы снежных фигур. "В женской ИК-50 ГУФСИН по Кемеровской области состоится "Конкурс снегурочек", в женской ИК-3 Костромского УФСИН пройдет показ мод на тему "Платье из будущего", в ИК-12 Хабаровского края артисты сразятся в "Битве хоров", - сказала Паньшина.

Она отметила, что в программу праздничных дней включены спортивные мероприятия - турниры по шахматам, шашкам, теннису, армрестлингу, мини-футболу, хоккею, юмористическому хоккею в валенках. Представитель ФСИН также сообщила, что осужденным покажут новогодние передачи и фильмы, в частности, записи ТВ-шоу, которые транслируются ночью после отбоя в колониях.

По ее словам, праздничное меню будет разнообразным - жаркое из свинины и говядины, пельмени, вареники, рассольник, запеченное мясо курицы, салат из свежих овощей, винегрет, котлеты, разнообразная выпечка.

Кроме того, в Новый год и Рождество ФСИН разрешит заключенным получать посылки, передачи и бандероли с новогодними подарками от родных (исключение составят запрещенные для осужденных продукты и предметы). "В праздничные дни будут проходить краткосрочные и длительные свидания осужденных с родными", - добавила Паньшина.

Она отметила, что 30 декабря в качестве поощрения за добросовестный труд, активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни колонии в ежегодный оплачиваемый отпуск с правом выезда из исправительного учреждения отправятся положительно характеризующиеся осужденные, чьи отпуска выпали на новогодние дни.

"Не останутся без подарков и несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях. В период новогодних праздников осужденных подростков приезжают поздравить родители, руководство УФСИН, представители церкви, а также известные спортсмены, артисты, общественные деятели", - сказала Паньшина.

Также, по ее словам, традиционно в канун Рождества Христова осужденные посещают храмы, часовни, молельные комнаты в учреждениях УИС, совместно с представителями духовенства участвуют в религиозных таинствах и обрядах.

"Менее всего атмосферу праздника ощутят осужденные, отбывающие наказания в исправительных колониях особого режима и тюрьмах. Для них без изменения останется меню. Разнообразить свой праздничный стол осужденные смогут продуктами питания, которые им прислали родственники в посылках и передачах", - сказала представитель тюремного ведомства.

Она отметила, что в учреждениях, где содержатся особо опасные преступники, запрещено украшать камеры. Единственной поблажкой для таких осужденных будет то, что им на два часа больше положенного разрешат смотреть телевизор. По радио в праздничные дни в тюрьмах будут звучать песни, сказала представитель ФСИН.