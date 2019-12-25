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Туроператоры назвали основные тенденции в российском туризме в 2020 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала основные тенденции в российском туризме в 2020 году.

"Первая тенденция - это перераспределение спроса, организованные туристы из среднего ценового сегмента переходят в бюджетный. В 2020 году расти будет только бюджетный сегмент. Массовый туризм - семейный all inclusive в Турции, Таиланде, частично Греции - по-прежнему очень популярен", - сообщила она журналистам в среду.

Ломидзе уточнила, что в люксовом сегменте спрос стабилен, а вот средний ценовой сегмент продолжит сильно проседать. "При этом туроператоры начнут формировать пакетные туры в страны, которые раньше воспринимались только как индивидуальные направления. Разница в том, что цена на эти пакеты будет плюс-минус "массовая", - отметила эксперт.

Другие заметные тенденции - увеличение роли онлайн-агентств и онлайн-продаж, а также доли самостоятельных бронирований. "На некоторых направлениях, особенно европейских, самостоятельных туристов более 60%. А вот в поездках по России 80% пока пользуются услугами туроператоров", - сказала Ломидзе.

По ее словам, в 2020 году также может произойти серьезная перезагрузка отношения к туризму в российских регионах. "Произойдет большое оживление - за счет улучшения инфраструктуры, маркетинговых усилий", - отметила исполнительный директор АТОР.

АТОР Майя Ломидзе

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