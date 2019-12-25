В Саратовской области сгорел дом многодетной семьи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В селе Озерки Петровского района Саратовской области произошел пожар в доме, где проживает многодетная семья, сообщает районная администрация.

Один ребенок 2013 года рождения погиб. Двое детей, получивших ожоги, находятся в районной больнице Петровска, двое - в Саратове. Одна девочка не пострадала, так как была в это время в школе.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём либо из-за возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов.