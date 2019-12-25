BMW отзовет в РФ более 19 тыс. машин из-за проблем с креплением детских кресел

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российское представительство немецкого автоконцерна BMW (ООО "БМВ Руссланд Трейдинг") отзывает в России 19,087 тысяч автомобилей из-за проблем с системой крепления детского кресла, сообщает Росстандарт.

Отзывать будут машины моделей X6 (серия F16) и X6M (серия F86), проданные в РФ с сентября 2017 года.

Причину отзыва ведомство поясняет так: "Использование детских сидений с креплениями Isofix и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб Isofix. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья более невозможно", - поясняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письмом или по телефону сообщат владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут и самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта или через специализированное приложение, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.