Поиск

BMW отзовет в РФ более 19 тыс. машин из-за проблем с креплением детских кресел

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российское представительство немецкого автоконцерна BMW (ООО "БМВ Руссланд Трейдинг") отзывает в России 19,087 тысяч автомобилей из-за проблем с системой крепления детского кресла, сообщает Росстандарт.

Отзывать будут машины моделей X6 (серия F16) и X6M (серия F86), проданные в РФ с сентября 2017 года.

Причину отзыва ведомство поясняет так: "Использование детских сидений с креплениями Isofix и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб Isofix. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья более невозможно", - поясняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письмом или по телефону сообщат владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут и самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта или через специализированное приложение, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.

BMW Росстандарт

Новости

В Москве вынесли приговор трем хакерам за взлом электронных систем РЖД и S7

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Итоги года: 2019

Париж стоит мессы - экология как новая религия

Париж стоит мессы - экология как новая религия

Набиуллина рассказала о тестировании Центробанком криптовалюты "стейблкойны"

Юристы ФБК подадут в МВД восемь заявлений из-за отправки своего сотрудника в армию

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');