В Москве вынесли приговор трем хакерам за взлом электронных систем РЖД и S7

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду признал троих хакеров виновными во взломе электронных систем покупки авиа- и железнодорожных билетов.

"Признать подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и приговорить: Максима Матюшева к наказанию в виде 13 лет, Андрея Жданова - к 12,5 годам, Кирилла Кулабухова - к 10 годам лишения свободы в колонии", - огласил вердикт судья Артур Карпов.

Согласно приговору суда, Кулабухов будет отбывать наказание в колонии общего режима, остальные - в колонии строгого режима.

Оглашение приговора заняло три дня.

В зависимости от роли и степени участия хакеры признаны виновными по части 1, 2 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе) и части 2, части 4 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой).

Следствие и суд установили, что подсудимые с помощью вирусов взламывали электронные системы организаций, продававших авиа и железнодорожные билеты. После этого получали доступ к информации, логину и паролю личных кабинетов кассиров.

После авторизации соучастники вводили информацию о подставных пассажирах в электронную квитанцию и за счет денежных средств организации производили электронный платеж. Затем они обналичивали денежные средства, возвращая билеты в железнодорожные кассы.

По данным СМИ, были взломаны электронные системы РЖД и авиакомпании S7.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, "за время существования сообщества с 2013 по 2014 год его участники незаконно оформили свыше 5 тысяч электронных маршрутных квитанций на общую сумму более 17 миллионов рублей".

Судебный процесс длился более года. За это время государственным обвинителем допрошен 31 потерпевший, свыше 190 свидетелей, проживающих в различных регионах. Исследовано более 1 тыс. томов материалов уголовного дела.

Данное уголовное дело расследовала старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Московской области.