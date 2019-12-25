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Шойгу объявил о полном восстановлении системы подготовки офицеров в России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

"После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось летного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на 5-10 лет. За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%. Теперь переходим на плановую подготовку офицеров", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ

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