Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с четверга, 26 декабря, запускает "горячую линию" по услугам такси и каршеринга, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники Роспотребнадзор повторно запустит "горячую линию"", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "горячая линия" будет работать в период с 26 декабря по 15 января.

"Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор уже запускал горячую линию по вопросам такси и каршеринга. Впервые это было сделано в ноябре прошлого года, а последний раз она работала с 11 по 25 ноября 2019 года.