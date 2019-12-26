Отец семерых детей получил условный срок за лжеминирование ночного клуба в Братске

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Братский городской суд Иркутской области приговорил к условному сроку 34-летнего мужчину, признав его виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве в ночном клубе, сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, ему назначено наказание по ч. 2 ст. 207 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у обвиняемого семерых малолетних детей, состояние его здоровья, полное признание вины и раскаяние; в качестве отягчающего - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 28 апреля 2019 года осужденный распивал спиртные напитки в братском клубе-ресторане "Берлога". На суде мужчина пояснил, что он закурил в клубе в неположенном месте, на что охранник ему сделал замечание и попросил выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Такой суммы у мужчины не было, поэтому он предложил оставить свой паспорт вместо денег, но охранник отказался.

"Осужденного это возмутило, он решил вызвать полицию. А чтобы сотрудники полиции приехали быстрее, он сообщил, что в помещении клуба-ресторана заложена бомба", - говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь. Клуб-ресторан был оцеплен, посетители и персонал эвакуированы. В ходе обследования помещений "Берлоги" взрывное устройство не обнаружили.