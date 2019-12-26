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В Челябинске прекратили дело пенсионерки об оправдании терроризма

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет прекратил уголовное дело против 59-летней активистки челябинского экологического движения "СтопГОК" Галины Гориной, обвиненной в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Поводом для уголовного преследования послужил репост в соцсети новости о взрыве в Архангельском управлении ФСБ, который устроил 17-летний учащийся местного политехнического техникума.

По инициативе следствия провели психолого-лингвистическую экспертизу. Она установила, что в репосте имеется "совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта". В отношении Гориной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Глава "Агоры" сообщил, что в постановлении о прекращении дела следователь сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 сентября 2018 года о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности. В нем говорится, что судам обязательно следует учитывать "форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней".

Следователь указал, что такая позиция Верховного суда РФ "применима по аналогии" к делам об оправдании терроризма. В репосте Гориной следствие не установило наличие у эко-активистки умысла на преступление, "поскольку Горина Г.М., не являясь автором публикации, свое отношение к данному событию в виде дополнительных комментариев не выражает".

Челябинск

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