Главарь банды, грабившей ювелирные магазины в регионах, получил в Петербурге семь лет колонии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский городской суд огласил приговор главе преступной группы, участники которой ограбили ювелирные салоны в ряде регионов РФ на 120 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в четверг, Андрей Минин признал вину и получил наказание в виде семи лет колонии особого режима. Его дело поступило по подсудности из Смоленского областного суда.

Как установил суд, Минин создал и руководил преступной группой, члены которой с 2011 по 2017 год совершили 15 вооруженных нападений на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и в Петербурге. Общая стоимость похищенных ими украшений превышает 120 млн рублей.

Дело в отношении других участников ОПГ - Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея Переверзева, Константина Васильева, Николая Шульгина, Дмитрия Павленко, Петра Бабушкина, Закира Асадуллаева и Юрия Григоренкова - пока находятся на рассмотрении Петербургского горсуда. Они обвиняются в бандитизме и разбое.