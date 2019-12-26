В лагере на Алтае детей уложили на пол в форме свастики, репетируя новогодний танец

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Алтайского края поставил на контроль подготовку новогоднего праздника в санаторно-оздоровительном лагере "Чайка", где вожатые уложили детей на пол в форме свастики. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в инстаграме.

Речь идет о фотографии в сообществе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте", которую разместил один из вожатых лагеря: на фото изображены дети, которые лежат на полу, изображая крест, который пользователи соцсетей оценили как элемент свастики.

"В социальных сетях широко распространилась информация, что в санаторном оздоровительном лагере детей уложили на пол в форме свастики. Администрация лагеря провела проверку по данному факту. Установлено, что вожатые проводили репетицию танца "Звездочка" к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вожатый, выложивший фото, "не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла".

В пресс-релизе отмечается, что с педагогическим коллективом по поводу случившегося провели беседу. "Вопрос подготовки новогоднего праздника взят на контроль администрацией лагеря", - говорится в сообщении.

Однако сам вожатый, разместивший фото, в своем профиле соцсети сообщил, что уволился из лагеря и назвал произошедшее "неудачной шуткой", отметив, что экстремистом не является.