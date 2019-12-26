Центр Кемерова встал в 10-балльных пробках из-за Дедов Морозов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кемерове в Центральном и Заводском районе к вечеру четверга образовались десятибальные заторы на дорогах, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". В мэрии ранее обещали частично ограничить движение ради "Парада тысячи Дедов Морозов".

Полностью забиты улицы Щетинкина, Николая Островского, Арочной, Орджоникидзе, Весенней, Красноармейской и 50 лет Октября, а также проспектах Советский и Кузнецкий. Движение затруднено на Университетском, Красноармейском и Кузнецком мостах.

Шествие Морозов должно завершиться в 21:00 (17:00 по Москве), его проводят на площади Советов. Ожидается, что акция войдет в книгу рекордов России как самый массовый парад Дедов Морозов в стране.